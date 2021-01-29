Москва, , 12:55 — REGNUM Законопроект, меняющий очередность удовлетворения требований кредиторов предприятия, находящегося в стадии банкротства, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и Михаил Емельянов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Уточняется, что в рамках удовлетворения требований кредиторов второй очереди не могут быть взысканы иные платежи, кроме платежей по выплате выходных пособий или оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности.

Правила очередности удовлетворения требований кредиторов установлены статьей 134 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». В соответствии с пунктом 4 указанной статьи расчеты по выплате выходных пособий или оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, производятся во вторую очередь. При этом в статье не определяется, что в той же очереди удовлетворяются какие-либо иные платежи, отмечают авторы. Парламентарии возмущены тем, что представители Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования (ФСС) и ФОМС пытаются через суд взыскать страховые платежи в свои фонды одновременно с заработной платой в рамках второй очереди.