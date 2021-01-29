Анкара, , 12:59 — REGNUM Из Анкары 29 января отправился первый товарный поезд, который пройдет через Грузию в Россию. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak.

Как сообщили журналистам в министерстве транспорта мореходства и связи Турции, грузовой состав из 15 вагонов отправился в Ворсино в Калужской области, где находится таможенный пост. Поезд должен прибыть к месту назначения через восемь дней.

Сообщается, что часть пути поезд проедет по железной дороге Баку — Тбилиси — Карс, которая связывает Турцию и Азербайджан. В дальнейшем железнодорожное сообщение между Россией и Турцией планируется сделать постоянным.

Стоит отметить, что объем товарооборота между Россией и Турцией за девять месяцев 2020 года составил $14 млрд. Турцию за этот период посетило почти 2 млн российских туристов.