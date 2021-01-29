Сеул, , 12:47 — REGNUM 29 января вступило в силу соглашение между Южной Кореей и Камбоджей об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, документ помогает облегчить налоговое бремя компаний, ведущих бизнес в другой стране, а также избегать двойного налогообложения одного и того же дохода.

Напомним, что представители двух стран подписали соглашение об избежании двойного налогообложения в ноябре 2019 года, а в декабре 2020 года — ратифицировали его.

В МИД Южной Корее ожидают, что данный документ позволит расширить экономические обмены и увеличить объёмы инвестиций между странами.

Известно, что Южная Корея подписала соглашение об избежании двойного налогообложения со всеми странами-членами АСЕАН.