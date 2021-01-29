Москва, , 12:40 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Lexus и Toyota на российском рынке ООО «Тойота Мотор» объявил об отзыве 82 405 автомобилей. Об этом сообщает 29 января пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Lexus LX570 и Toyota LC200, реализованные в период с 31 января 2013 года по настоящее время.

«Причина отзыва транспортных средств: автомобили оборудованы форсунками омывателя лобового стекла с нагревателем для предотвращения замерзания жидкости омывателя, находящейся внутри, и из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, со временем существует вероятность образования трещины в нагревателе», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подобная ситуация может привести к тому, что вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию.

Ранее стало известно об отзыве в России семи автомобилей Bentley New Continental GTC.

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