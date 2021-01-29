Йошкар-Ола, , 12:31 — REGNUM Средства, выделенные на строительство Перинатального центра в Йошкар-Оле, освоены на 40%. При этом физический показатель готовности объекта значительно выше, сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

В настоящее время идет завершение кладки, затем предстоит установка оконных блоков, кровельные работы. В марте в здание будет проведено отопление, после чего начнутся отделочные работы, а затем — установка оборудования.

На строительство центра в период 2020—2021 года выделено 1,65 млрд рублей, на данный момент освоено около 700 млн рублей. Заключены контракты на поставку медицинской техники и оборудования. До конца текущего года объект будет сдан в эксплуатацию.

Как сообщало ИА REGNUM, до начала строительства Марий Эл была единственным регионом Приволжского федерального округа, где не было современного перинатального центра. Единственный имеющийся в республике центр является учреждением родовспоможения и одновременно выполняет функции родильного дома для жительниц города Йошкар-Олы и близлежащих районов.

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