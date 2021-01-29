Астрахань, , 12:09 — REGNUM Южный центр судостроения и судоремонта в Астраханской области построит для Туркмении два сухогруза. Об этом заявил глава регионального агентства международных и внешнеэкономических связей Владимир Головоков на заседании областного правительства, сообщили в пресс-службе агентства.

По его словам, судостроение остается одним из главных направлений сотрудничества между Туркменией и Астраханской областью. Головоков отметил, что в рамках этого сотрудничество уже реализованы заказы на $750 млн.

В настоящее время агентство ведет переговоры на строительство для Туркмении судов специального назначения, а также автопаромов. Ранее на вервях Астраханской области были построены нефтепереливные танкеры.

Агентство международных и внешнеэкономических связей Астраханской области также ведет переговоры о строительстве судов для Ирана и Азербайджана.