Москва, , 12:02 — REGNUM На должность председателя правления — генерального директора «Русгидро» советом директоров генерирующей компании утвержден Виктор Хмарин. Об этом 29 января сообщает пресс-служба «Русгидро».

"Совет директоров «Русгидро» единогласно утвердил Виктора Хмарина на должность председателя правления — генерального директора компании», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что контракт с Хмариным заключен на срок в пять лет.

Отметим, Виктор Хмарин был исполняющим обязанности председателя правления — Генерального директора «Русгидро» с 10 ноября 2020 года в связи с назначением Николая Шульгинова министром энергетики России. На тот момент Виктор Хмарин находился на должности члена правления, первого заместителя генерального директора.