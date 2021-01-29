Москва, , 12:00 — REGNUM В 2020 году золото в очередной раз подтвердило репутацию «надежной гавани» для инвесторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил доцент кафедры экономической теории Московского государственного областного университета Михаил Лавров.

«2020 год в целом был успешным для инвестиций в драгоценные металлы. Золото в очередной раз подтвердило репутацию надежной гавани для инвесторов во время масштабных кризисов. Тем не менее были и существенные сдерживающие факторы. Так, из-за локдаунов, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции, до минимальных значений упали показатели спроса в ювелирной отрасли (при небольшом восстановлении во II квартале), а также свою лепту внесли и центральные банки, снизившие в прошлом году темпы покупки драгоценных металлов», — сказал Лавров.

По его словам, в 2021 году в связи с нарастающими темпами вакцинации населения можно ожидать восстановления спроса на ювелирные изделия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если в мировой экономике реализуется благоприятный сценарий развития, то возможно, что это приведет к снижению цен на золото.

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