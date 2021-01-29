Иркутск, , 11:53 — REGNUM В Иркутской области предложено снять ограничения по времени работы организаций общественного питания. Как сообщает сегодня, 29 января, оперативный штаб региона, такое решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК).

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При этом кафе и рестораны по-прежнему будут обязаны соблюдать санитарные требования, связанные с угрозой распространения COVID-19. Санитарно-противоэпидемическая комиссия региона также рекомендовала поэтапное возобновление работы учреждений среднего профессионального и высшего образования Иркутской области в штатном режиме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным на 29 января, общее число выявленных в регионе носителей SARS-CoV-2 составило 48 406 человек (+266 за последние сутки).

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