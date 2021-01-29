Душанбе, , 11:49 — REGNUM Правление Национального банка Таджикистана утвердило список системообразующих кредитных организаций, сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

В перечень системообразующих банков вошли государственный сберегательный банк «Амонатбонк», ОАО «Ориёнбонк» и ОАО «Банк Эсхата». Список утвержден на 2021 год.

Отметим, по состоянию на январь 2021 года в Таджикистане действовали 19 банков, 18 микродепозитных организаций, пять микрокредитных организаций и 27 микрокредитных фондов.