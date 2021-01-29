Кызылский район, Тува, , 11:43 — REGNUM В районах Тувы по данным органов местного самоуправления в 2020 году построено 115,5 тыс. кв. метров жилья. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, план оказался перевыполнен на 13,3%.

При этом большая часть объёма введённого в строй жилья (58%) была обеспечена частным жилым строительством за счёт собственных средств жителей. С привлечением бюджетных средств построено менее 42% жилья. Они пошли в основном на возведение служебных домов, квартир для сирот, а также в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья.

«Наибольшее перевыполнение плана отмечается в Кызылском (на 55%), Улуг-Хемском (на 50%), Чаа-Хольском (на 37%), Тоджинском (на35%) районах. Более чем на 20% перевыполнили планы Пий-Хемский (на 29%), Тандинский (на 27%), Монгун-Тайгинский (на 26%), Бай-Тайгинский (на 23%)», — отметили в правительстве.

При этом в двух районах — Эрзинском и Овюрском плановые показатели не были достигнуты.