Москва, , 11:43 — REGNUM Молочная отрасль в России остается инвестиционно привлекательной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.

«Молочная отрасль остается инвестиционно привлекательной. Во многом это произошло благодаря комплексу мер государственной поддержки, которые действуют сейчас: возмещение прямых понесенных затрат, льготные кредиты, племенная поддержка, субсидирование на литр произведенного молока. Всего из федерального бюджета тратится около 30 млрд рублей. Плюс помощь оказывается администрациями регионов. Очень важно, чтобы эти механизмы и их финансирование сохранились и в этом году в таком же объеме», — сказал Белов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что сейчас прорабатываются новые меры господдержки, в том числе компаний, которые экспортируют молочную продукцию.

«У нас рост производства молока составляет 3−3,5%, и если эти темпы сохранятся, то самообеспечение молочной продукцией с сегодняшних 83−84% можно довести до 90% в течение 4−5 лет», — сказал Белов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства РФ заявил, что самообеспеченность молоком и молочными продуктами в России должна составлять не менее 90%.

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