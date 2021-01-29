Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Совет директоров ОАО «Метрострой» Санкт-Петербурга избрал временно исполняющего обязанности генерального директора компании.

Как сообщили 29 января в пресс-службе компании, избрание нового руководителя на освободившееся место после ухода Сергея Харлашкина в правительство Ленинградской области, состоялось 27 января в заочной форме. На заседании совета директоров ОАО «Метрострой» приняли решение назначить с 3 февраля 2021 года на должность врврио генерального директора Каргина Ивана Николаевича.

«Иван Каргин будет руководить ОАО «Метрострой» до даты проведения общего собрания акционеров компании — 10 марта. На общем собрании акционеров будет принято решение об избрании единоличного исполнительного органа — генерального директора», — рассказали в компании.

Напомним, ОАО «Метрострой» давно уже находится в кризисной ситуации в связи с деятельностью предыдущего руководства, находящегося под следствием. В последнее время компания потеряла монополию на работы по строительству новых станций, в Петербурге появились другие компании, готовые строить метро.

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Иван Каргин родился 11 ноября 1982 года. Выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Начал свою карьеру в 2002 году с работы в коммерческих организациях, оказывающих юридические услуги.

С 2007 года в течение трех лет занимал должность главного специалиста-юрисконсульта в комитете экономического развития, промышленной политики и торговли, с 2010 года — начальника отдела правового обеспечения комитета финансового контроля.

В 2013 году вступил в должность заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (имущественные вопросы и нормативно-методическое обеспечение деятельности комитета).

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