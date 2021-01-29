Сеул, , 11:43 — REGNUM В 2020 году экспорт товаров из Южной Кореи в Индию составил $11,95 млрд, что на 20,8% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли (KITA) в Нью-Дели.

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Известно, что во втором квартале 2020 года поставки в Индию сократились на 62,3%, в третьем квартале — на 18%, однако в четвертом квартале, напротив, выросли на 6,5%.

Известно, что в четвертом квартале экспорт стальных листов вырос на 7,3%. Поставки запчастей в ноябре выросли на 8,1%, в декабре — на 6,5%. Экспорт фармацевтических препаратов вырос в годовом исчислении на 426,8%.

Импорт товаров из Индии в Южную Корею сократился на 12%, до $4,9 млрд. Профицит торгового баланса сократился на 26%, до $7,05 млрд.

Эксперты надеются, что в 2021 году товарооборот с Индией восстановится поскольку многие специалисты прогнозируют рост темпов экономического роста Индии до 10%. Однако пандемия коронавируса может замедлить тенденцию восстановления.