Лондон, , 11:32 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen в Великобритании приступил к продажам кроссовера Volkswagen ID.4 в версии First Edition. Об этом сообщается на сайте Autocar.

Volkswagen ID.4 в версии First Edition AutoCar

Стоимость самой дешёвой версии модели составляет 37 800 фунтов стерлингов (3,95 млн рублей) с учётом субсидии от государства. Первые клиенты получат свои машины в начале марта нынешнего года.

Внешне авто будет выделяться 20-дюймовыми колёсными дисками, светодиодной головной и задней оптикой. В качестве оборудования модель получит: видеокамеру заднего обзора, систему мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, а также адаптивный круиз-контроль и опцию контроля полосы движения.

Оснащаться электрокар будет 204-сильным (310 Нм) электромотором, сочетающимся с задним приводом. Аккумулятор позволяет проехать авто на одном заряде до 500 км.

Напомним, в прошлом году компания Volkswagen увеличила производство электрокаров на 158%. В общей сложности дилеры марки продали по всему миру 134 000 экземпляров чисто аккумуляторных машин.

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