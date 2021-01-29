Ульяновск, , 11:27 — REGNUM В Ульяновской области на ремонт 13-километрового участка региональной дороги выделяется более 75 млн рублей. Соответствующее о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области». Речь идёт о ремонте автомобильной дороги регионального значения Инза — Оськино — граница области Инзенского района. Согласно документации, будет отремонтирован участок протяжённостью 13,2 км, при этом производство работ должно идти на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой.

Начальная стоимость контракта составляет 75 118 520 рублей. Данные средства предусмотрены в региональном бюджете Ульяновской области.

Аукцион пройдёт в электронной форме. Он состоится 8 февраля.

Дорожно-ремонтные работы должны быть выполнены с 1 июня по 30 июля 2021 года.