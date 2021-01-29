Москва, , 11:24 — REGNUM Нельзя исключать, что в 2021 году молоко в РФ может подорожать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав сельскохозяйственных товаропроизводителей — субъектов малого предпринимательства, Владимир Плотников.

«В 2020-м рост цен на молочную продукцию составил около 4% и был ниже уровня продовольственной инфляции, которая составила почти 5%, — сказала Плотников. — При этом себестоимость производства молока выросла на 15%, а себестоимость переработки выросла на 5−7% в зависимости от категории продукции. Выросли издержки производителей: повысилась стоимость кормов, коммунальных услуг, сказались на изменении цен ослабление рубля и действовавшие ограничительные меры. Рост цен на продукцию не покрывал затрат, которые нес бизнес, и в связи с этим ряд предприятий столкнулся с определенными сложностями. Поэтому в 2021 году увеличение цены нельзя исключать, но оно не будет критическим».

Как подчеркнул Плотников, предприятия отрасли должны предоставить обоснования изменения цен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что молочная отрасль в России развивается, но более низкими темпами, чем растениеводство или мясное животноводство.

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