Оренбург, , 11:20 — REGNUM В Оренбургской области в 2020 году оборот розничной торговли сложился в объеме 330 340,1 млн рублей, что в товарной массе на 2,2% меньше, чем в 2019 году, сообщает Оренбургстат.

Розничные продажи на продовольственном рынке в течение года упали до 95,1%. За 12 месяцев населению продано продуктов питания (в ом числе напитков и табачных изделий) на 155 млрд 584,9 млн рублей. Промтоваров реализовано на 174 млрд 755,2 млн рублей (100,3% к уровню 2019 года).

В структуре оборота розничной торговли на долю пищевых продуктов пришлось 47,1%, непродовольственных товаров — 52,9%.

Оборот общественного питания в 2020 году сложился в объеме 12 млрд 935,4 млн рублей, индекс физического объема к уровню 2019 года составил 75%.

Напомним, в Оренбуржье с апреля 2020 года введен режим повышенной готовности из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Весной власти предприняли жесткие меры в целях предотвращения распространения заболевания, в частности, ограничив работу объектов общепита, а также торговых объектов, которые не реализуют товары первой необходимости.

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