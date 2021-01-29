Тбилиси, , 11:24 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 29 января обсудил на совещании план по ускорению приватизации государственного имущества в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

«Было подчеркнуто, что рост темпов приватизации госсобственности и рациональное использование имеющихся активов будет иметь решающее значение для быстрого восстановления экономики и количества рабочих мест, а также для привлечения новых инвестиций», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, во время заседания было объявлено о начале реформы управления госпредприятиями. После нее управление государственными активами должно выйти на новый уровень.

Напомним, в Грузии в ноябре 2019 года стартовала программа приватизации госимущества «100 инвестиционных предложений бизнесу». На аукцион были выставлены более 100 государственных предприятий, складских помещений, фермерских хозяйств и других активов. За прошедшее время таким образом частный сектор приватизировал 116 объектов.