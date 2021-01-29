Москва, , 11:14 — REGNUM Мировой туризм в 2020 году из-за пандемии коронавируса пережил худший год за всю историю наблюдений. Восстановление произойдет не ранее 2023 года. Об этом говорится в докладе Всемирной туристской организации (UNWTO) «Барометр мирового туризма», сообщили 29 января в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В связи с ограничениями на поездки количество международных прибытий туристов в 2020 году сократилось на 1 миллиард или на 74% по сравнению с 2019 годом.

Доходы от туризма сократились на $1,3 трлн, что в 11 раз превышает потери от мирового экономического кризиса 2009 года. Под угрозой оказалось от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ВОЗ считает, что на данный момент не стоит вводить паспорта вакцинации от коронавируса для туристов.

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