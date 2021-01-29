Токио, , 11:14 — REGNUM Полностью электрическая версия компактного кроссовера Mazda MX-30 появилась на авторынке Японии. Об этом сообщается на сайте Drom.ru.

До этого момента модель MX-30 продавалась только в модификации «мягкий гибрид». Стоит отметить, что в сентябре 2020 года это авто уже появилось на рынке Европы.

Официальная премьера концепта MX-30 состоялась на автовыставке в Токио ещё в 2019 году. Машина изготовлена на основе выпускаемого с 2019 года паркетника CX-30, однако имеет кузов в спортивном стиле. Также у машины нет центральной стойки.

В электрической версии установлен мотор e-SKYACTIV производительностью 145 «лошадей» (270 Нм). Он питается от литий-ионной батареи на 35,5 кВт-ч. Запас хода автомобиля составляет 256 км.

Стоит базовая версия электромобиля 4,51 млн иен (около 3,29 млн рублей).

Ранее компания Mazda сняла с продаж в Соединенных Штатах модели CX-5 с турбированными дизельными двигателями Skyactiv-D. Это связано с низким спросом на эти автомобили.

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