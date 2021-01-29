Ульяновск, , 11:11 — REGNUM В Ульяновской области в 2020 году в условиях действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса предприниматели получили финансовую поддержку в размере 950 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания совете по развитию малого и среднего бизнеса.

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По данным региональной корпорации развития промышленности и предпринимательства, в прошлом году свыше 4,4 тыс. человек приняли участие в проектах по вовлечению в предпринимательство, порядка 7,5 тыс. человек зарегистрировались как самозанятые. Льготные микрозаймы, лизинг, поручительство и другую финансовую антикризисную поддержку получили более 309 бизнесменов на сумму около 950 млн рублей.

В ведомстве отмечают, что за год привлечено более 50 млрд рублей банковских кредитов, что на 1 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Ранее власти заявляли, что в регионе было разработано пять «пакетов мер поддержки» бизнеса.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечает, что в настоящее время «мы видим растущие показатели в сфере торговли и экспорта, видим, как появляются новые бизнес-проекты, расширяются производства».

Всего в Ульяновской области насчитывается свыше 41,4 тыс. предпринимателей, из них более половины заняты в торговле. Всего в бизнесе занято 156 тыс. человек, к 2024 году их число, по расчётам властей, должно достигнуть 178 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская и Самарская области будут развивать сотрудничество в инвестиционной сфере. Соответствующее соглашение подписано между региональными корпорациями развития и фондом «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области».

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