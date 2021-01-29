Хельсинки, , 11:17 — REGNUM Россия может потерять крупнейшего импортера электроэнергии — Финляндию, которая рассматривает различные сценарии долгосрочного развития энергосистемы. Об этом пишет 29 января издание «Коммерсантъ».

Четыре сценария развития финской энергосистемы обнародовал оператор магистральных сетей Fingrid. К 2035 году планируется выйти на углеродную нейтральность за счёт активного ввода ветряных и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС).

Масштабное строительство возобновляемых источников энергии (ВИЭ) может превратить страну в энергопрофицитную. Один из сценариев предусматривает наращивание экспорта энергии, а три сценария — прекращение импорта. Просматривается фокус на дальнейшую интеграцию в рамках единого энергорынка Nord Pool, в том числе со Швецией и Эстонией, отмечает Дмитрий Стапран из PwC.

«Для России это может означать потерю крупнейшего иностранного покупателя электроэнергии: в двух сценариях из четырех допускается, что Финляндия не будет нуждаться в энергомосте с Россией через Выборг», — говорится в публикации.

В 2019 году оператор экспорта российской электроэнергии «Интер РАО» поставил Финляндии 7 млрд кВт⋅ч на 22 млрд рублей. Доля этой страны в экспорте электроэнергии составила 36%. В «Интер РАО» отметили, что находятся в диалоге с финской стороной.

Финские сценарии ставят под вопрос строительство Росатомом АЭС «Ханхикиви-1». Fingrid допускает либо полный отказ от проекта, либо его приостановку на десять лет.

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