Тбилиси, , 11:02 — REGNUM Валовый внутренний продукт (ВВП) Грузии в 2020 году сократился на 6,1% по сравнению с показателями 2019 года. Об этом говорится в предварительном отчете Национальной социологической службы (Грузстат), опубликованном 29 января на сайте организации.

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По данным ведомства, в декабре 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ВВП упал на 7,9%. Спад наблюдался в транспортной и логистической сфере, розничной торговле, аренде жилья, обслуживании автомобилей и в развлекательной сфере. Рост был зафиксирован в сфере финансовой и страховой деятельности, горнодобывающей промышленности, сфере услуг связи и в сфере коммунальных услуг.

Ранее глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе спрогнозировал, что падение ВВП Грузии по итогам 2020 года не превысит заложенные в госбюджете 5%. При этом он подчеркнул, что из-за пандемии его прогноз может не сбыться.

Стоит отметить, что экономика Грузии в 2020 году оказалась в кризисной ситуации из-за сильной зависимости от туризма. Правительство страны договорилось с международными организациями, что получит кредиты общей суммой около $5 млрд.

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