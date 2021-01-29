Казань, , 11:28 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов, выступая на итоговой коллегии минцифры РТ, призвал активнее внедрять в практику работу суперсервисов. Когда все услуги будут доступны и понятны, республиканские многофункциональный центры будут работать эффективней. По его словам, цифровизация отраслей социальной сферы, здравоохранения и образования особенно важна. Также цифровые сервисы следует активно развивать при оплате различных услуг — покупка билетов, посещение спортобъектов.

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Руководитель региона оценил работу отрасли в период локдауна и поблагодарил команду минцифры за своевременную разработку и внедрение цифровых решений для удобства населения. Вместе с тем было отмечено, что в федеральном рейтинге оценки качества оказания госуслуг в электронном виде республика по итогам прошлого года опустилась с 22 на 34 место.

«По большому счету это не только вина Минцифры и МФЦ. Необходимо всем максимально включиться в эту работу. У нас должна быть дорожная карта по каждому министерству и ведомству. Если с их стороны не будет интереса — ничего не получится», — сказал Минниханов.

По данным минцифры РТ, в ИТ-отрасли заняты 41 тыс. человек, насчитывается почти 3 тыс. компаний. Средняя заработная плата ИТ-специалиста составляет 50 тыс. рублей, что на 8% выше показателей прошлого года. Валовая выручка ИТ-компаний по итогам 2020 года превысит 90 млрд рублей. С этого года в Татарстане реализуется региональная программа, устанавливающая для республиканских ИТ-компаний сниженную налоговую ставку в 1%.

ИА REGNUM ранее сообщало, новый сервис «Запись на бесплатную вакцинацию от COVID-19» заработал на портале государственных и муниципальных услуг в Татарии.

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