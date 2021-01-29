Чебоксары, , 10:46 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» назначено очередное собрание кредиторов. На нём предлагается рассмотреть не только текущие вопросы конкурсного производства, но и обсудить предложение о проведении финансово-экономической экспертизы в части обстоятельств банкротства предприятие, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собрание кредиторов «Чувашавтотранса» состоится 12 февраля. В ходе заседания будет рассмотрен отчёт конкурсного управляющего, обсуждён вопрос об обращении в Арбитражный суд республики с ходатайством о продлении срока конкурсного производства, а также принят порядок и условия продажи имущества трёх автотранспортных предприятий — Шумерлинского, Новочебоксарского и Алатырского.

Кроме того, в повестку дня по требованию конкурсного кредитора (какого именно — не уточняется) включено предложение о проведении финансово-экономической экспертизы. В рамках экспертизы предлагается поставить десять вопросов — в частности, о том, имеются ли в действиях учредителя и руководства «Чувашавтотранса» признаки преднамеренного банкротства, каково влияние на финансовое состояние предприятия сделок по отчуждению имущества, является ли убыточный характер деятельности перевозчика «следствием спланированных действий», допускалось ли руководством предприятия искажение бухгалтерской отчетности.

Также предлагается рассмотреть вопрос о субсидиарной ответственности.

«Об обращении в Арбитражный суд Чувашской Республики о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц по обязательствам должника», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, государственное унитарное предприятие «Чувашавтотранс» признано банкротом в сентябре 2019 года. Единственный в Чувашии государственный перевозчик обслуживал более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.