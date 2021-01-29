Казань, , 11:30 — REGNUM В Татарии валовая выручка IT-компаний по итогам 2020 года превысила 90 млрд рублей. Всего в отрасли заняты 41 тыс. человек, насчитывается около 3 тыс. компаний. Сотрудниками центра цифровой трансформации разработаны пять цифровых платформ, объединивших различный услуги. Об этом сообщил на итоговой коллегии глава минцифры РТ Айрат Хайруллин.

В республике доля электронных услуг выросла до 95%. На республиканском портале госуслуг ежеминутно оказывается 448 услуг и сервисов. Доля домохозяйств с проводным интернетом возросла до 97%. Интернет проведен в 77% домохозяйств Татарии. В текущем году еще в 70 тыс. домохозяств обеспечат доступ к скоростной сети.

Среди социальных объектов доступ к интернету в 2020 году получили 733, на 2021 год запланировали обеспечить еще свыше 2,5 тыс. социально значимых объектов. Татария стала первым регионом в стране по обеспеченности школ доступом к скоростной сети.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии 755 населенных пунктов в сельской местности во всех 43 районах республики вошли в список, утвержденный Министерством цифрового развития России, где будут проведены интернет и сотовая связь.

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