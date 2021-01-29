Чита, , 10:35 — REGNUM Судья арбитража Забайкальского края Игорь Леонтьев взыскал с Министерства финансов РФ в пользу администрации городского округа «Город Чита» убытки в размере почти 5,3 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

«Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счёт казны Российской Федерации в пользу администрации городского округа «Город Чита» убытки в размере 5 291 774 рублей», — отмечается в решении.

В основе иска лежат расходы муниципального бюджета на выплаты за услуги по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией в период с 1 января по 31 декабря 2017 года. По 72 муниципальным образовательным организациям города они составили 5 291 774 рубля. Истец посчитал, что затраты по этой статьё — расходные обязательства Российской Федерации, а не местного бюджета. В адрес Минфина РФ была направлена претензия о необходимости погашения убытков, но в выплатах было отказано, что и стало основанием для обращения в суд.

Минфин РФ иск не признал, указав на то, что, по его мнению, «обязанным лицом по обязательствам, связанным с оплатой услуг по присмотру и уходу за детьми» является субъект Российской Федерации — Забайкальский край.

Напомним, иск был подан ещё в апреле 2020 года. Третьим лицом выступал комитет образования Читы.