Сеул, , 10:37 — REGNUM В 2020 году среднесуточный объём валютных операций в Южной Корее составил $52,84 млрд, что на 5,3% меньше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, объём валютных спот-операций вырос на 2,5%, до $20,32 млрд, прочих операций, напротив, сократился на 9,5%, до $32,52 млрд.

Известно, что объём валютных операций в отечественных банках сократился на 5%, в иностранных банках — на 5,5%.

В Банке Кореи отметили, что сокращение объёмов операций связано со снижением рисков, связанных с резким ростом курса доллара к южнокорейской воне в первом квартале 2020 года. После этого ситуация стабилизировав, сгладив ажиотаж вокруг валютных деривативных сделок.