Екатеринбург, , 10:35 — REGNUM Средняя цена авиаперелёта из аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) упала на треть за год, сообщили журналистам в сервисе «Туту.ру».

По данным компании, средняя цена за билет на авиарейсы, которые полетят в феврале 2021 года, составляет 4269 рублей в одну сторону. «Это на треть меньше, чем год назад», — заявили представители сервиса порталу «Е1».

В частности, резко упали цены за билеты до Москвы (на 46%), Сочи (на 26%) и Краснодара (на 20%). Изменения связывают с пандемией COVID-19 — авиакомпании были вынуждены сбросить цены, чтобы подстегнуть упавший спрос.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне пандемии в Свердловской области более чем в два раза вырос спрос на аренду загородных домов.

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