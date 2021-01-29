Москва, , 10:26 — REGNUM Очередная неудачная попытка пробоя уровня $56 на торгах 28 января обернулась неудачей, и по итогам дня Brent снова подешевела в пределах проторгованного диапазона, финишировав под отметкой $55, которую фьючерсы отвоевывают на утренней сессии 29 января, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«На недельных графиках цены находятся во флэте, оставаясь в боковом канале на фоне влияния противодействующих факторов и отсутствия значимых драйверов, которые могли бы вытолкнуть баррель из тесного диапазона.

Настрой трейдеров на рынке черного золота остается неоднозначным. С одной стороны, игроки продолжают делать ставки на переход мировой экономики в режим восстановления после окончания пандемии и как следствие улучшение перспектив спроса на сочетании помощи со стороны правительств и Центробанков, вакцинации, а также исполнения сделки ОПЕК+.

С другой — продолжение эпидемии, введение новых ограничений, промедления с вакцинированием в отдельных регионах, слабые экономические отчеты и относительно устойчивый в последнее время доллар сдерживают бычий потенциал на рынке энергоносителей.

До тех пор, пока не появится фактор, способный подтолкнуть Brent к решительному прорыву в том или ином направлении, динамика будет оставаться вялой и безыдейной, если не учитывать внутридневные всплески волатильности.

При этом важно помнить, что чем дольше котировки томятся в горизонтальном канале, тем мощнее должен оказаться потенциальный прорыв», — пояснил эксперт.

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