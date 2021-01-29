Москва, , 10:22 — REGNUM В ближайшей перспективе российские банки столкнутся с сокращение чистого процентного дохода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

«Традиционно доходы банков складываются из двух основных видов дохода: процентного и комиссионного. Не секрет, что основным источником доходов российских банков является процентный доход, а у зарубежных банков — комиссионный, — пояснил он. — Банк России и Правительство РФ в последние годы проводят активную политику в направлении снижения процентных ставок по кредитам. В 2020 году этому способствовал целый ряд событий, наиболее важными из которых является снижение ключевой ставки на 2% в течение года и сокращение реальных доходов населения и бизнеса из-за экономических последствий пандемии коронавируса».

Следствием этого, как пояснил Марков, является естественное сокращение чистого процентного дохода банков в ближайшей временной перспективе.

«По оценкам международного рейтингового агентства S&P в 2021—2022 годах российские банки недополучат 1,4−1,6 трлн рублей чистого процентного дохода, что выглядит вполне правдоподобно, учитывая объем кредитных и иных операций банков по предоставлению денежных средств юридическим и физическим лицам в размере около 59 трлн рублей, — сказал Марков. — Естественно, банки попытаются компенсировать недополученные процентные доходы путем увеличения комиссионных доходов».

Однако, по мнению Маркова, из-за снижения доходов российских граждан и бизнеса, а также благодаря высокой конкуренции, банки вряд ли смогут существенно нарастить комиссионные доходы и в полной мере заместить ими сокращение процентных доходов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что даже 2020 год не стал для российских банков кризисным, так как их чистый процентный доход вырос на 8,8%, а комиссионный доход — на 9,6%.

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