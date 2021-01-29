Москва, , 10:20 — REGNUM Февраль готовит для рубля новые испытания и новые негативные факторы влияния, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«В следующем месяце ослабление российской валюты продолжится и к началу марта вернет ее к минимумам 2021 года, когда курс рубля достигал 79,00−81,00 к доллару США и 93,00−94,00 к евро.

В ближайшей перспективе позитивных факторов для рубля практически не предвидится. В качестве позитива стоит лишь выделить традиционный период налоговых выплат, однако и это лишь капля в море и вряд ли хоть как-то поможет рублю в сложившейся ситуации.

В начале февраля, а если быть точнее, то в первых числах, снижение курса рубля продолжится вплоть до 66,80−67,20 за доллар США и 93,00−93,50 за евро.

Такое значительное снижение произойдёт на фоне покупки валюты Банком России по поручению российского Минфина. Объём покупки валюты составит 7,1 млрд. в день.

После ухода Минфина России с валютного рынка произойдёт небольшая коррекция рубля и движение цены к диапазону 75−75,50 руб./доллар и 91,50−92 руб./евро.

Что же касается долгосрочной перспективы, то после небольшой коррекции рубль будет ждать движению к более высоким рубежам — 80 рублей за доллар США и 90 рублей за евро. Здесь не малую роль сыграет усиливающееся санкционное давление со стороны запада.

И тут стоит выделить ещё три важных фактора, которые усугубляют это давление: протестные акции в России, сложности с финансированием дефицита федерального бюджета страны и так называемый уход от риска, то есть продажи рисковых активов, в том числе номинированных и в рублях», — пояснил эксперт.

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