Воронеж, , 10:09 — REGNUM ФосАгро зарезервировала для нужд воронежских аграриев более 50 тыс. тонн минеральных удобрений. Об этом сообщил генеральный директор сети дистрибуции «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро») Андрей Вовк на встрече с заместителем председателя правительства региона Виктором Логвиновым.

«Зарезервированный для весеннего сева объем удобрений больше, чем в прошлом году, — сообщил Вовк. — «ФосАгро-Регион» готова к возможному повышению спроса после оценки состояния посевов озимых культур».

По словам гендиректора «ФосАгро-Регион», в прошлом году поставки аграриям Воронежской области выросли более чем на 20%. Впервые общий объем продукции, реализованной воронежским офисом компании «ФосАгро-Белгород», достиг 200 тыс. тонн.

«ФосАгро-Регион» работает напрямую с аграриями Воронежской области с 2014 года.

«Сотрудничество с такими компаниями позволяет агропромышленному комплексу Воронежской области динамично развиваться, создать здоровую конкуренцию между производителями и поставщиками минеральных туков, обеспечивающих удобрениями сельскохозяйственных товаропроизводителей региона», — сказал на встрече зампред правительства области Виктор Логвинов.

Виктор Логвинов поблагодарил «ФосАгро-Регион» и за высокую степень готовности реагировать на изменения спроса. Это стало возможным благодаря развитию центра дистрибуции компании в Бобровском районе. Решение о его запуске было принято по итогам совещания у губернатора Александра Гусева весной 2019 года.

«Воронежская область — один из самых мощных агропромышленных регионов страны и демонстрирует впечатляющие темпы роста АПК на фоне стабильной экономической ситуации и благоприятного инвестиционного климата в регионе, — подчеркнул Андрей Вовк. — Не в последнюю очередь это связано с мероприятиями департамента аграрной политики по реализации потенциала сельского хозяйства региона за счет технологической модернизации. Этот подход, с одной стороны, позволяет аграриям добиваться рекордных результатов, с другой — стимулирует нас повышать скорость работы с сельхозтоваропроизводителями, технологичность и качество агрономических сервисов. За последние два года крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений вложила в развитие и модернизацию воронежского центра дистрибуции более 100 млн рублей, и еще 20 млн рублей мы планируем вложить в этом году».

Также этой весной «ФосАгро-Регион» собирается запустить на базе центра дистрибуции фасовочный комплекс, который позволит расширить ассортимент минеральных удобрений и повысить удобство обслуживания малых и средних хозяйств.

Встреча состоялась по поручению губернатора Александра Гусева. Ранее глава региона отмечал:

«Воронежская область — один из наиболее мощных сельхозпроизводителей страны. Поэтому воронежские аграрии не должны испытывать каких-либо сложностей в обеспечении минеральными удобрениями. Сельхозтоваропроизводители будут обеспечены удобрениями по приемлемым ценам, чтобы успешно провести посевную кампанию».

Добавим, в прошлом году сеть «ФосАгро-Регион» увеличила поставки минеральных удобрений российским аграриям на 12,1%, — до 3,54 млн тонн. Таким образом компания подтвердила статус лидера по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений в России.

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