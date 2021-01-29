Иркутск, , 10:05 — REGNUM Эпидемия коронавируса значительно повлияла на пассажирапоток в Иркутской области. Особенно заметно карантин сказался на авиаперевозках. По данным пресс-службы аэропорта Иркутска, лидером по пассажиропотоку в 2020 году среди российских направлений, традиционно, стала Москва, за год на столичных рейсах обслужен 486 181 пассажир.

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Со значительным отрывом на втором месте по пассажиропотоку среди российских направлений следует Новосибирск, рейсами из Иркутска туда и в обратном направлении воспользовались 121 118 человек, на третьем месте Владивосток с показателем 74 598 пассажиров. Также популярностью пользовались Хабаровск (71 936 человек) и Санкт-Петербург (56 456 человек).

Из-за пандемии регулярные рейсы в китайском направлении из Иркутска были прекращены уже в феврале 2020-го, другие международные направления закрылись в конце марта. За три месяца с начала 2020 года рейтинг самых популярных заграничных направлений выглядит так: Пхукет — 33 952 пассажира, Бангкок — 29 949 человек, Камрань — 25 315 пассажиров, Утапао — 17 854 пассажира, Пекин — 13 631 человек.

Среди региональных городов в аэропорту Иркутска наибольшей популярностью пользуется Бодайбо, рейсами на этом направлении за год воспользовались 51 370 человек; в Усть-Кут и обратно летели 25 880 человек; на третьем месте Киренск с показателем 12 130 человек; далее следуют Братск (9 838 пассажиров) и Мама (6 987 пассажиров).

Летом 2020 года из Иркутского аэропорта состоялась программа полётов в курортных направлениях. За июнь, июль и август из Иркутска в Анапу и обратно перевезено 2 209 пассажиров, в Симферополь и обратно — 5 247 человек, в Сочи и обратно — 19 071 пассажир, в Краснодар и обратно — 3 625 пассажиров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пассажиропоток международного аэропорта Иркутск в 2020 году составил 1 369 291 человек, что 44,4% ниже показателя 2019 года.

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С 8 февраля 2021 г., несмотря на то, что в Иркутской области продолжают ежедневно выявлять более 200 новых носителей коронавируса, международное сообщение возобновляется.

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