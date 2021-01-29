Сеул, , 10:04 — REGNUM В 2020 году экспорт автомобилей из Южной Кореи сократился на 12,1%, до $34,7 млрд, а импорт, напротив, вырос на 8,8%, до $12 млрд. Об этом сообщает Kookje Daily News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

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Согласно опубликованным данным, южнокорейские автомобилестроительные компании поставили на мировой рынок 1,97 млн автомобилей, что на 19,8% меньше, чем годом ранее. Импорт автомобилей в страну вырос на 4,6%, до 330 тыс. автомобилей.

Несмотря на сокращение общего объёма экспорта автомобилей из-за пандемии коронавируса, экспорт экологически чистых авто вырос на 19,2%, до $7,1 млрд.

Известно, что общий экспорт автомобилей из Южной Кореи в США вырос на 0,1%, в Канаду — на 7,5%, в Великобританию — на 3,8%, во Францию — на 3,8%, однако в Австралии, напротив, сократился на 17,4%, в Россию — на 33,1%, в Германию — на 17,3%, в Саудовскую Аравию — на 22,1%, в Испанию — на 22,6%.

Между тем, импорт автомобилей в Южную Корею из Германии вырос на 8,3%, из США — на 32,3%, из Словакии — на 115,7%, из Мексики — на 264,7%, однако импорт из Японии упал на 28,7%, из Великобритании — на 31,9%, из Австрии — на 6,2%, из Италии — на 15,9%.