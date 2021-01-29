Иркутск, , 09:52 — REGNUM Пассажиропоток международного аэропорта Иркутск в 2020 году составил 1 369 291 человек, что 44,4% ниже показателя 2019 года. Такие данные приводит пресс-служба аэропорта. Отмечается также, что 1 207 933 человека летели внутренними рейсами, снижение к 2019 году составило 30,6%.

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Пассажирами международных рейсов стали 161 358 человек, что на 78% меньше показателя 2019 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса в апреле и мае 2020-го наблюдалось стремительное падение показателей: только за апрель пассажиропоток Иркутского аэропорта снизился более чем на 80%. В апреле и мае 2020-го в сутки обслуживали в среднем менее тысячи пассажиров. В январе 2021 года, этот показатель достигает 4 000 пассажиров в сутки.