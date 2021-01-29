Саратов, , 09:54 — REGNUM В Саратовской области коронавирусная инфекция подтверждена по состоянию на 29 января у 42 706 человек, за сутки инфицированы 247 жителей. Минувшим днем заболели 253 человека. Выздоровели с начала пандемии 37 297 пациентов или 87,3%, за сутки — 249 человек. Всего скончались 528 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове выявлено 111 заболевших за сутки, 36 — в Энгельском районе, 18 — в Вольском, в Балаковском — 15, остальные — в других муниципалитетах области. Среди лиц старше 60 лет зарегистрировано 67 заболевших, 52 пациента — в группе от 50 до 59 лет, 42 — от 40 до 49 лет, 21 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 23 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 1 062 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,1 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области по данным на 28 января вакцинировали от коронавируса 14 402 человека. Из общего числа вакцинированных полностью закончили иммунизацию 2 645 жителей.

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