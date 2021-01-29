Хельсинки, , 09:53 — REGNUM В 2020 году реализация автомобилей с электромоторами в Финляндии выросла по сравнению с 2019 годом на 124%. Такие данные приводит телерадиокомпания YLE.

Так, если в 2019 году на авторынке Финляндии было продано 1 875 электромобилей, то уже в 2020 году местным дилерам удалось реализовать 4 200 электрокаров.

Причем в общей сложности в прошлом году в Финляндии было продано 96,4 тыс. легковых автомобилей. Доля электрифицированных автомобилей (включая гибриды) составила 20% от всех проданных авто в стране.

Напомним, на российском авторынке в 2020 году было продано 687 новых электрокаров, что на 95% больше, чем в 2019 году.

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