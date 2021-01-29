Москва, , 09:41 — REGNUM В 2020 году российские автолюбители приобрели в общей сложности 687 новых электрокаров — на 95% больше, чем в 2019 году, когда было куплено 353 электромобиля. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Самым продаваемым электрокаром в прошлом году стала модель Nissan Leaf. Её дилерам удалось продать в количестве 144 единиц, что на 10% больше, чем в 2019 году.

На втором месте по популярности электрокроссовер Audi E-Tron. Его продажи начались в середине лета 2020 года. Однако за этот срок его купили 134 российских автолюбителя. Тройку лидеров замыкает Tesla Model 3 с результатом 110 реализованных авто. У этой модели продажи выросли в пять раз.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Porsche Taycan (91 ед.) и Tesla Model X (81 ед.).

Напомним, по итогам первых одиннадцати месяцев прошлого года в РФ было куплено на 72% больше автомобилей с электромотором, чем за тот же период 2019 года. В общей сложности за отчётный период в стране было продано 524 новых электрокара.

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