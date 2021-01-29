Иркутск, , 09:04 — REGNUM Аэропорт Иркутска, по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, который провела вице-премьер России Татьяна Голикова, известил о возобновлении международного сообщения с 8 февраля.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области по состоянию на 29 января число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1646 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 48 406 человек (+266 за последние сутки).

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