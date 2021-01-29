Улан-Удэ, , 09:00 — REGNUM В 2020 году на территории Бурятии введено в эксплуатацию 2423 жилых дома или 4226 квартир общей площадью 275,8 тыс. кв. метров, что составило 102,8% по сравнению с итогами 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

При этом 69,1% от общего объёма введённого в строй жилья или 190,5 тыс. кв. метров обеспечили простые жители, построившие дома за счёт собственных или заёмных средств. При этом 42,8 тыс. кв. метров были возведены на садоводческих участках.

«Традиционно основной объем ввода (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) обеспечила столица республики — 54,5% общего объема по республике», — отметили в службе статистики.

Среди районов лидируют пригородные Иволгинский, Тарбагатайский и Заиграевский районы, а также прилегающий к Байкалу Кабанский район.