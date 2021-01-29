Иркутск, , 08:56 — REGNUM В Иркутской области создан оперативный штаб реализации эксперимента по созданию Единого ресурса о земле и недвижимости. Об этом сегодня, 29 января, известила пресс-служба областного правительства.

В Иркутской области эксперимент пройдет на территории Иркутского, Слюдянского и Ольхонского муниципальных районов, общая площадь которых составляет 3,4 млн га. На них расположено 157 населенных пунктов, где проживает 186 тыс. жителей. Выбранные для эксперимента районы имеют большое значение для жителей Иркутской области, поскольку расположены вблизи озера Байкал.

«Мы настроены на плодотворное сотрудничество со всеми задействованными ведомствами», — подчеркнул руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

По его словам, в рамках данной работы уже проведён предварительный анализ сведений о районах, которые участвуют в эксперименте, в разрезе каждого муниципального образования.

В рамках дорожной карты начала поступать информация о лесоустройстве, землях сельскохозяйственного назначения и об объектах культурного наследия, сведения о которых не внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том: что в четырёх регионах России (Краснодарском и Пермском краях, Иркутской области, а также Татарии) в 2021 году будет проведён эксперимент по совершенствованию земельно-имущественных отношений глава российского правительства Михаил Мишустин известил 11 января 2021 г. По его словам, эксперимент позволяет создать единую цифровую платформу, что повысит прозрачность и эффективность использования ресурсов.

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