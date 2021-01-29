Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Новая администрация США должна продолжить выбранный бывшим президентом США Дональдом Трампом курс на противодействие эксплуатации Китаем американских рынков капитала, заявил сенатор-республиканец Марко Рубио в статье, вышедшей 28 января в The Washington Post.

«На протяжении десятилетий правящие круги двух основных политических партий нашей страны игнорировали — а зачастую и поддерживали — усилия Коммунистической партии Китая по подрыву нашей национальной безопасности, промышленного потенциала и благополучия американских рабочих», — указал республиканец.

«Самым ярким примером этого является использование Китаем рынков капитала США и роль Уолл-Стрит в содействии транзакциям, в рамках которых американские инвестиции направляются злонамеренным китайским компаниям», — добавил он.

И при прошлом президенте США Дональде Трампе были сделаны шаги к тому, чтобы ответить на этот вызов американским экономике и национальной безопасности. Поэтому теперь новой администрации придется решить, продолжать ли этот курс или возвращаться к наивному консенсусу, благодаря которому Китай мог наращивать свой потенциал за счет США.

«Я призываю Байдена развивать, а не отказываться от критически важной работы, которую предыдущая администрация предприняла для решения проблемы эксплуатации Китаем рынков капитала США», — отметил Рубио.

По его словам, Байден не должен отменять действие подписанного Трампом исполнительного указа, запрещающего американским компаниям инвестировать в китайские предприятия, находящиеся в составленном министерством обороны США списке компаний ВПК КНР. Напротив, новому президенту-демократу необходимо развивать работу в этом направлении. Такой шаг станет сигналом Коммунистической партии Китая, что Вашингтон больше не намерен позволить Пекину эксплуатировать себя.

«Соединенные Штаты не могут позволить себе продолжать поддерживать КПК и ее управляемую государством экономическую модель, будь то непреднамеренно или намеренно, посредством ошибочной экономической и финансовой политики. Пришло время привести нашу экономическую деятельность в соответствие с нашими национальными интересами и политическими ценностями», — призвал Рубио.

«Байдену придется принять много непростых решений. Но когда дело касается эксплуатации Китаем рынков капитала США, перед ним стоит простой выбор: поддерживать американских рабочих и нашу национальную безопасность или встать на сторону Уолл-стрит и КПК», — заключил он.