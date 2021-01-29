Москва, , 08:55 — REGNUM В России продажи пиротехнических изделий в декабре 2020 — январе 2021 года упали по сравнению с аналогичным периодом год назад. Об этом свидетельствуют данные платформы фискальных данных «Такском».

Отмечается, что средняя цена на фейерверк в декабре прошлого года выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 387 рублей. Вместе с тем продажи упали на 11% в декабре и на 24% в январе.

По словам председателя Ассоциации независимых пиротехников Сергея Волжина, сокращение объёмов продаж связано с падением доходов населения из-за пандемии.

«Платёжеспособность клиентов сильно упала, поэтому… они покупали в основном экономные варианты», — цитирует его RT.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Такском», продажи шампанского, мандаринов и красной икры снизились в России в декабре 2020 года по сравнению с тем же периодом годом ранее. На объёмах продаж сказались отмены новогодних встреч и корпоративов, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

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