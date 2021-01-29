Москва, , 08:55 — REGNUM Стоимость трех самых продаваемых моделей авто китайской компании Geely выросла на 5—20 тыс. рублей в России. Об этом 29 января сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, в январе все версии кроссоверов Atlas, Coolray и Emgrand X7 подорожали на 0,3 — 1,6% по сравнению с прежними ценами.

Минимальное подорожание в 5−20 тыс. рублей зафиксировано у Geely Atlas. На авторынке РФ автомобиль теперь продается по цене от 1 314 990 до 1 859 990 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Повышение цен на кроссоверы Coolray и Emgrand X7 составило 20 тыс. рублей. Теперь диапазон цен на Coolray составляет от 1 239 990 до 1 614 990 рублей. Базовая версия Emgrand X7 обойдется за 1 184 990 рублей, а топовая — 1 409 990 рублей.

Ранее стало известно, что 15 февраля в России начнутся продажи купе-кроссовера Geely Tugella в новой комплектации Luxury.

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