Пекин, , 08:50 — REGNUM Таможня Китая отменила налогов и сборов на сумму 268,77 млрд юаней (около $41,44 млрд) в 2020 году с целью оказать помощь внешней торговле и экономике не фоне преодоления эпидемии нового коронавируса, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Всего было снижено налогов на сумму 610 млн юаней в сфере импорта средств профилактики и контроля за эпидемией в 2020 году, сообщили в Главном управлении таможни.

С целью поддержать бесперебойность работы цепочек производства и поставок, таможня Китая скорректировала 197 налоговых статей, включая ставки импортного налога на некоторые товары.

В то же время были продлены сроки оплаты налогов на сумму 15,66 млрд юаней и отменены штрафы за просрочку на сумму до 300 млн юаней.

Таможня также работает над стабилизацией вешней торговли и инвестиций, импорта и промышленности, сократив импортные тарифы в рамках свободных торговых соглашений в прошлом году на 83,26 млрд юаней.

За тот же период было сокращено налогов примерно на около 104,25 млрд юаней, поскольку страна снизила ставки по НДС для противораковые препараты и лекарства от редких заболеваний.

Согласно официальным данным, общее сокращение налогов и сборов в Китае в 2020 году превысило 2,5 трлн юаней благодаря мерам поддержки реального сектора экономики.