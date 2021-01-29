Сеул, , 08:57 — REGNUM В декабре 2020 года в Южной Корее зафиксировали рост индекса промышленного производства на 0,5% по сравнению с ноябрем того же года. Об этом сообщает Seoul Economic Daily со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, производство полупроводников увеличилось на 11,6%. Производство в сфере финансов и страхование также увеличилось на 4,6%.

Известно, что в августе 2020 года индекс промышленного производства в Южной Корее сократился на 0,8%, в сентябре вырос на 2,3%, в октябре вновь упал на 0,1%, а в ноябре вырос на 0,6%.

Между тем, розничные продажи выросли на 0,2%. Рост показателя обусловлен увеличением объёмов продаж товаров краткосрочного использования, таких как продукты питания и напитки. Инвестиции в производственные мощности выросли на 0,9%, а в строительство, напротив, сократились на 0,9%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.