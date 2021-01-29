Самара, , 08:22 — REGNUM Переводить беременных сотрудниц на удаленную работу обязали работодателей в Самарской области. Соответствующее постановление подписал 28 января глава региона Дмитрий Азаров.

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Ранее жительницы региона в социальных сетях просили главу области перевести беременных женщин на удаленный режим работы для недопущения заражения коронавирусом: эта норма в регионе была принята, но носила форму рекомендации.

В связи с этим решение об обязательном переводе беременных женщин на «удаленку» было принято Азаровым сразу же, как это позволили осуществить изменения в Трудовом кодексе России.

Помимо этого, в регионе продлевается до 14 февраля действие ограничительных мер, введенных для недопущения распространения коронавируса. Таким образом, пожилые жители обязаны соблюдать режим самоизоляции, а несовершеннолетние не могут находиться торговых центрах без сопровождения законных представителей.

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