Москва, , 08:17 — REGNUM Торги по нефти 28 января закрылись снижением. Нефть марки Brent подешевела на 0,35%, до $55,34. В первой половине дня нефтяные цены находились под давлением, но затем восстановились до $56,55, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цены на нефть были поддержаны данными министерства торговли США. Согласно представленным данным, американская экономика в IV квартале выросла на 4% после взлета на 33,4% в III квартале. Показатель совпал с ожиданиями рынка.

Покупатели не смогли удержаться выше уровня $56 за баррель. Видимо, задержки с развертыванием вакцинации, новые вспышки коронавируса и сохраняющиеся ограничения в США и Европе сдерживают их активность.

Сегодня, 29 января, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $55,14 (-0,37%). Неудачные попытки покупателей закрепиться выше $56,60 можгут обернуться коррекцией до уровня $54,45.

На данный момент сложно сказать, что станет триггером для ралли цен на нефть до психологического уровня $60 за баррель. Если сегодня цена удержится выше $55, то 1 февраля ожидается вторая попытка теста $56,60.

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